ЧМ близится к завершению. Схватка сильнейших подходит к концу. Всякое событие имеет свое логическое завершение. Хочется утешить проигравших бельгийцев, и потерпевших ранее поражение германских и российских игроков тоже. Обычно в таких случаях говорят в России:"Главное не победа, а участие". Пусть проигравшим повезет в чем-то другом или в другой раз.

По результатам прошедшего матча команда Франции обыграла сборную из Бельгии, при этом она смогла пройти в финал ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге, cчет 1:0.

Самюэль Умтити забил решающий гол команде Бельгии. 51-я минута встречи стала роковой для бельгийских игроков Хорватия и Англия могут стать участниками матча с французскими игроками.

Более точную информацию по этому вопросу можно будет узнать только 11 июля. 15 июля пройдет финальная встреча футболистов. Москва проведет еще один полуфинальный матч.

дата публикации:10.07.2018

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