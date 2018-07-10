версия для печати

Cпорт

Футбол. Финал. Франция.

Фото: www.flickr.com

Футбол. Финал. Франция.

Татьяна Кислова 10 июля 2018г., 23:19

Команда Франции выиграла у бельгийской сборной одно очко

.

ЧМ близится к завершению. Схватка сильнейших подходит к концу. Всякое событие имеет свое логическое завершение. Хочется утешить проигравших бельгийцев, и потерпевших ранее поражение германских и российских игроков тоже. Обычно в таких случаях говорят в России:"Главное не победа, а участие". Пусть проигравшим повезет в чем-то другом или в другой раз.

По результатам прошедшего матча команда Франции обыграла сборную из Бельгии, при этом она смогла пройти в финал ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге, cчет 1:0.

Самюэль Умтити забил решающий гол команде Бельгии. 51-я минута встречи стала роковой для бельгийских игроков Хорватия и Англия могут стать участниками матча с французскими игроками.

Более точную информацию по этому вопросу можно будет узнать только 11 июля. 15 июля пройдет финальная встреча футболистов. Москва проведет еще один полуфинальный матч.

дата публикации:10.07.2018

 

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Cпорт»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   