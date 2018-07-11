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Мода/Шоппинг

Утрата.Мир прощается с модельером Карло Бенеттон

Фото: www.flickr.com

Утрата.Мир прощается с модельером Карло Бенеттон

Татьяна Кислова 11 июля 2018г., 00:40

Скончался вице-президент фирмы Benetton

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Изделия этой компании не могут не вызывать восторг у покупателей. Оригинальность, яркость и изящество одновременно выгодно отличают их от остальных. До сих пор об изделиях этой компании говорят с восторгом:"О, продукцию этой фирмы носила еще моя бабушка!"

Здесь и преемственность поколений, и ностальгия по прошлому. Традиционное качество и вкус совмещаются с современным дизайном.

Карло Бенеттон после продолжительной болезни скончался в 74 года в Венеции. Известный всему миру бренд Benetton был основан еще в 1965 году.

На Карло Бенеттон были возложены функции координатора работы различных отделений этого предприятия. Будучи вице-президентом фирмы он контролировал также поставку материалов.

У Карло Бенеттон осталось четверо детей.

дата публикации:11.07.2018

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