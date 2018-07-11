Мода/Шоппинг
Утрата.Мир прощается с модельером Карло Бенеттон
Скончался вице-президент фирмы Benetton.
Изделия этой компании не могут не вызывать восторг у
покупателей. Оригинальность, яркость и изящество одновременно выгодно отличают
их от остальных. До сих пор об изделиях этой компании говорят с восторгом:"О,
продукцию этой фирмы носила еще моя бабушка!"
Здесь и преемственность поколений, и ностальгия по прошлому. Традиционное качество и вкус совмещаются с современным дизайном.
Карло Бенеттон после продолжительной болезни скончался в 74 года в Венеции. Известный всему миру бренд Benetton был основан еще в 1965 году.
На Карло Бенеттон были возложены функции координатора работы различных отделений этого предприятия. Будучи вице-президентом фирмы он контролировал также поставку материалов.
У Карло Бенеттон осталось четверо детей.
дата публикации:11.07.2018.
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