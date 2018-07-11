Московская жизнь
Регистрация автомобиля: отделения ГИБДД во флагманских офисах «Мои Документы»
Во флагманских офисах «Мои Документы» ЦАО и ЮЗАО открыты окна приема сотрудников ГИБДД. Специалисты помогут жителям зарегистрировать свое транспортное средство и получить государственные регистрационные знаки..
Во флагманском офисе ЦАО работает 12 сотрудников
Госавтоинспекции, в ЮЗАО – 18. График приема инспекторов ГИБДД совпадает с
часами работы столичных флагманов: ежедневно с 10 утра до 10 вечера. На
территории также оборудована площадка для осмотра транспортных средств,
оснащенная по последнему слову техники.
Пройти процедуру государственной регистрации автомобиля просто. Для этого необходимо:
• записаться заранее на удобное время через портал Мэра и Правительства Москвы Mos.ru или через портал Gosuslugi.ru;
• приехать сразу на парковку торгового центра, в котором размещен флагманский офис;
• администраторы на входе сориентируют по пакету документов, при необходимости помогут зарегистрироваться на портале в зоне электронных услуг и выдадут талон электронной очереди;
• оплатить госпошлину можно прямо во флагманском офисе;
• сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.
Высокий профессионализм столичных инспекторов Госавтоинспекции и комфортная инфраструктура флагманских офисов нашли отклик среди москвичей. За время работы флагманских офисов уже почти 12 тыс. человек воспользовались этой услугой в Центральном округе и более 500 москвичей – в Юго-Западном.
Кроме того, во всех столичных центрах «Мои Документы» москвичи могут подать документы на восстановление водительских удостоверений, а также на оформление международных прав: это займет 9 календарных дней. В ГИБДД эту услугу можно получить в день обращения.
Флагманский офис ЦАО открыт в ТРЦ «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2), флагманский офис ЮЗАО – в ТРЦ «Спектр» (Новоясеневский пр-т, 1).
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