Во флагманском офисе ЦАО работает 12 сотрудников Госавтоинспекции, в ЮЗАО – 18. График приема инспекторов ГИБДД совпадает с часами работы столичных флагманов: ежедневно с 10 утра до 10 вечера. На территории также оборудована площадка для осмотра транспортных средств, оснащенная по последнему слову техники.



Пройти процедуру государственной регистрации автомобиля просто. Для этого необходимо:



• записаться заранее на удобное время через портал Мэра и Правительства Москвы Mos.ru или через портал Gosuslugi.ru;

• приехать сразу на парковку торгового центра, в котором размещен флагманский офис;

• администраторы на входе сориентируют по пакету документов, при необходимости помогут зарегистрироваться на портале в зоне электронных услуг и выдадут талон электронной очереди;

• оплатить госпошлину можно прямо во флагманском офисе;

• сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю.



Высокий профессионализм столичных инспекторов Госавтоинспекции и комфортная инфраструктура флагманских офисов нашли отклик среди москвичей. За время работы флагманских офисов уже почти 12 тыс. человек воспользовались этой услугой в Центральном округе и более 500 москвичей – в Юго-Западном.



Кроме того, во всех столичных центрах «Мои Документы» москвичи могут подать документы на восстановление водительских удостоверений, а также на оформление международных прав: это займет 9 календарных дней. В ГИБДД эту услугу можно получить в день обращения.



Флагманский офис ЦАО открыт в ТРЦ «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2), флагманский офис ЮЗАО – в ТРЦ «Спектр» (Новоясеневский пр-т, 1).

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