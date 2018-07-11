Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО, поддержавших строительство газопровода "Северный поток – 2". Он назвал Германию заложницей России.

То, что Германия заключает газовую сделку с Россией, американский лидер считает "крайне прискорбным". "Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода", – объяснил он.

Россия полностью контролирует Германию, заявил президент США. После строительства трубопровода свыше 70 процентов природного газа будет поступать из РФ, отметил он.

"Мы должны защищать вас [от России], а вы отдаете миллиарды долларов в сундуки России. Германия находится у них в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание", – полагает Трамп.

Он также напомнил, что ФРГ "платит в бюджет НАТО только один процент от своего ВВП". Упомянул американский лидер и то, что глава совета директоров компании Nord Stream 2 – бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Президент США подчеркнул, что это неприемлемо.

"Они строят газопровод, цель которого – платить миллиарды долларов России, НАТО должна что-то с этим сделать, хотя я не знаю, что вы можете сделать", – заключил он.

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