Президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денег с банковских карт. C текстом этого документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Закон направлен на создание правового механизма, который смог бы защитить личные средства граждан, не допустив несанкционированного клиентом снятия.

Согласно закону, оператор по переводу денежных средств имеет право приостанавливать на срок до двух дней операции, которые показались ему подозрительными, то есть демонстрируют признаки перевода без согласия клиента.

Отмечается, что все данные о таких операциях будут отслеживаться. Вся информация будет поступать в Центробанк. Закон вступит в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.

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