Политика
Ответ станет зеркальным
МИД РФ не будет искать более оптимальных способов для решения конфликта.
МИД РФ пообещал зеркально ответить на высылку Грецией двух российских дипломатов.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, по сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ. При этом служба внешней разведки (СВР) не стала комментировать инцидент.
Ранее правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов из Афин и запретить въезд в страну еще двум. Их обвинили в попытках вмешательства во внутренние дела государства и незаконных действиях, угрожающих национальной безопасности. Речь идет о незаконном сборе и распространении сведений и подкупе государственных чиновников.
Греция тем не менее продолжает рассчитывать на сотрудничество с Россией и развитие дружеских отношений между народами..
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