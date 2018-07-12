Автомагистраль

Инженерно-технические работы стали причиной частичной блокировки доступа к платным парковкам на ул. Душинская

В ЮВАО во время ремонтно-технических работ установлено ограничение движения на магистрали.

Дорожное движение ограничивается в районе д. 9 -. 20.

Эта вынужденная мера применяется из-за запланированного ремонта автотрассы

В результате десять платных мест для парковки, которые функционируют на этой части автотрассы начнут в ограниченном доступе

дата публикации: 12.07.2018

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