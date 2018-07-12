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Автомагистраль
Ограничения в движении транспорта продлятся до 30 октября
Улица Душинская не сможет предоставить доступ к парковкам всем желающим.
Инженерно-технические работы стали причиной частичной блокировки доступа к платным парковкам на ул. Душинская
В ЮВАО во время ремонтно-технических работ установлено ограничение движения на магистрали.
Дорожное движение ограничивается в районе д. 9 -. 20.
Эта вынужденная мера применяется из-за запланированного ремонта автотрассы
В результате десять платных мест для парковки, которые функционируют на этой части автотрассы начнут в ограниченном доступе
дата публикации: 12.07.2018.
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