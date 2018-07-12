Новости Москва Инфо

До выборов мэра Москвы "дачные" участки для голосования будут работать как филиалы МФЦ, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

По его словам, по закону участковые избирательные комиссии должны начать работу с 29 августа – за 10 дней до дня выборов, а прием заявлений о голосовании по месту нахождения начнется 25 июля.

"Это будет выездное МФЦ, которое будет заниматься не только вопросами избирательного законодательства, а оказанием тех услуг по месту нахождения москвичам, которые их волнуют", – сказал Горбунов.

Он напомнил, что всего в четырех соседних с Москвой областях создадут 209 избирательных участков. Больше всего "дачных" участков появится в Подмосковье – 183, еще 16 участков организуют во Владимирской области и по пять – в Тульской и Владимирской областях.

Решение не создавать такие участки в Тверской и Ярославской областях Горбунов объяснил тем, что на этих территориях нет компактного расположения дачных участков и нет заинтересованности москвичей.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Мосгоризбирком 3 июля завершил прием документов, подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатов в мэры столицы. Для этого претендентам было необходимо преодолеть муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей.

Пока на пост главы города из 28 претендентов заявили о прохождении муниципального фильтра пять человек: Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, выдвиженец от ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев и председатель партии "Союз горожан" Михаил Балакин.

Окончательный список будет представлен 13 июля, после того как Мосгоризбирком проверит документы.

Ранее Центризбирком одобрил формирование избирательных участков за пределами территории столицы. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, создание "дачных" участков – это пилотный проект, направленный на то, чтобы расширить возможности избирательных прав.

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