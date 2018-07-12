Новости Москва Инфо

Президент РФ утвердил указ, дающий возможность применения ограничений на поставку продукции до завершения 2019 г. по отношению к странам, выдвигающим санкции.



Подписан указ об использовании особых экономических методов вплоть до конца 2019 года.

Еще на полгода продлили Евросоюз ограничения на поставку продукции до 31.01.2019



Со своей стороны РФ применила использование некоторых видов пошлин к американским товарам. Эмбарго затронет различные разновидности строительного и нефтегазового оснащения, инструментария, используемого для обработки металлов.

Ранее в Минсельхозе предложили запретить производство и продажу сыроподобной продукции. Под запрет попадут сыры, изготовленные не из молока, – то есть содержащие от 50 до 100% растительных жиров.

Санкции против РФ ввели еще 2014 году. Поводом послужил конфликт на Украине. Позже ограничения неоднократно продлевались.

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