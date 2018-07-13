14 и 15 июля будет приостановлено движение поездов между станциями «Киевская» и «Кунцевская» Филёвской линии. В период временных ограничений будут продолжены работы по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры, масштабные работы пройдут в пассажирской зоне западного вестибюля станции «Багратионовская». Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филёвской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 16 июля, в 5:30 утра.

В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филёвской линии до «Международной» или «Александровского сада».

На время закрытия наземного участка Филёвской линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит 2 минут.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Они будут дополнительно информировать пассажиров о временных ограничениях на станциях Филевской линии, а также помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Это уже четвертое удлинённое технологическое «окно» на Филевской линии с начала текущего года. За 48 часов специалисты выполнят тот объем работ, на который без остановки движения понадобилось бы около месяца. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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