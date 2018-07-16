Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 8 утра до 8 вечера, во флагманские офисы – с 10 утра до 10 вечера, без привязки к месту жительства. Для этого необходим паспорт, уведомление, а также при наличии – копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок.



Также в «Мои Документы» москвичи могут обратиться за другими услугами налоговой службы:



• оформить ИНН;

• подать налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ);

• получить сведения из ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ;

• подать уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;

• узнать обо всех действующих налогах и сборах, оформить выписку из ЕГРН, подать заявление на предоставление льготы по налогам, запросить справку о состоянии расчетов по налогам и получить другую информацию за одно посещение в центр в рамках жизненной ситуации «Я оплачиваю налоги» (действует в центрах госуслуг ЦАО и флагманских офисах);

• зарегистрировать юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств во флагманских офисах и в центре госуслуг района Басманный (для зарегистрированных в ЦАО, ЮЗАО и районе Басманный соответственно).

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