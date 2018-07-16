Московская жизнь
Расширился перечень услуг Федеральной налоговой службы России по г. Москве в центрах госуслуг «Мои Документы»
Во всех столичных центрах госуслуг «Мои Документы» теперь можно подать уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет..
Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых
инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное
время с 8 утра до 8 вечера, во флагманские офисы – с 10 утра до 10 вечера, без
привязки к месту жительства. Для этого необходим паспорт, уведомление, а также
при наличии – копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный
участок.
Также в «Мои Документы» москвичи могут обратиться за другими услугами налоговой службы:
• оформить ИНН;
• подать налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ);
• получить сведения из ЕГРН, ЕГРИП, ЕГРЮЛ;
• подать уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;
• узнать обо всех действующих налогах и сборах, оформить выписку из ЕГРН, подать заявление на предоставление льготы по налогам, запросить справку о состоянии расчетов по налогам и получить другую информацию за одно посещение в центр в рамках жизненной ситуации «Я оплачиваю налоги» (действует в центрах госуслуг ЦАО и флагманских офисах);
• зарегистрировать юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств во флагманских офисах и в центре госуслуг района Басманный (для зарегистрированных в ЦАО, ЮЗАО и районе Басманный соответственно).
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