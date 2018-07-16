Новости Москва Инфо

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Началась встреча Путина и Трампа

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Началась встреча Путина и Трампа

ИА «РОСБАЛТ» 16 июля 2018г., 14:16

Президенты обсудят наболевшие вопросы в отношениях между двумя крупными державами мира

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В Хельсинки стартовали переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Прямую трансляцию ведет Yle.

«Уважаемый господин президент, мне очень приятно встретиться с вами», — начал первым Путин. Он отметил, что «настало время обстоятельно поговорить» об отношениях двух стран и по глобальным проблемам, обсудить «болевые точки».

В свою очередь Трамп первым делом поздравил российского лидера с успешным проведением Чемпионата мира по футболу.

Лидеры государств проведут встречу тет-а-тет, затем запланирован ланч, а после президенты дадут совместную пресс-конференцию.

Путин прибыл в президентский дворец с опозданием почти на час. Встреча должна была начаться в 13:20, но переговоры стартовали только в 14:10.

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