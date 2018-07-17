Автомагистраль

На нескольких московских улицах вводится ограничение движения

Ограничения в движении вызваны ремонтными работами на дорогах Москвы

Список улиц с ограниченным движением

К концу августа завершатся основные ремонтные работы в мегаполисе. Соответственно и ограничения в движении потока транспорта на улицах столицы продлится до сентября.

Ограничения затронут несколько улиц. Основная часть работ завершится к концу лета, а остальные работы продлятся до октября.

Часть трассы перекроют в связи со строительством здания. Cоответствующие работы пройдут в Коленчатом переулке от улицы Мишина до дома 12 будет закрыт до 24 июля из-за строительства жилого дома. До 1 августа проехать нельзя будет по четырем полосам на Рязанском проспекте в районе дома 2, корпуса 2.

До 9 августа ограничено движение по одной полосе в 2-м Обыденском переулке от дома 8/8, строения 2 до дома 13. Дорогу перекрыли из-за реконструкции инженерных сетей. Правда, с 10 по 30 августа ремонтные работы возобновятся.

До 30 августа проехать нельзя будет по Первомайской улице в районе дома 42, корпуса 4. До 31 августа ограничена будет одна полоса Семеновской набережной от дома 3/1, строения 13а до пересечения с Гольяновской улицей и в районе дома 2/1, строения 1.

Также до последнего дня лета будет закрыта Гольяновская улица от пересечения с Семеновской набережной до дома 2/1, и Проектируемый проезд № 789 от пересечения с Семеновской набережной до дома 3/1, корпуса 5.

До 1 сентября автомобилисты не смогут проехать по одной полосе улицы Усачева – от дома 17, строения 1 до дома 20.

С 20 июля по 26 августа и с 11 по 30 сентября круглосуточно будет закрыто движение на улице Сергия Радонежского. До 30 октября не проехать будет по одной полосе на пересечении Чертановской и Днепропетровской улиц.

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