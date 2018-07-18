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Происшествия
Задержан человек по подозрению в обстреле машины
Машина по перевозке трупов обстреляна на Варшавском шоссе.
Полиция задержала подозреваемого в обстреле из травматического оружия машины для перевозки трупов.
Инцидент произошел 17 июля на юге столицы. В ОВД "Чертаново Центральное" обратился сотрудник санитарной службы. Он рассказал, что на служебном автомобиле марки Mercedes-Benz Sprinter ехал по Варшавскому шоссе в сторону области. На дороге у него произошла стычка с водителем Toyota, в ходе которой последний выстрелил в боковое водительское стекло машины и скрылся.
Вечером того же дня правоохранители задержали хозяина Toyota – 36-летнего жителя Москвы. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, также у подозреваемого изъяли травматический пистолет..
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