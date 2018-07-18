Здесь интересно

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за выбор программы мероприятий, приуроченных ко Дню города. Каждый год в Москве проходят яркие шоу.

В этом году москвичам предложили выбрать, какие праздничные мероприятия, проведенные в прошлом году, они хотели бы повторить. Также предлагается организовать День города для детей, день экскурсий и исторические квесты по столице.

Горожане смогут отдать свой голос за мероприятия для центральных площадок Москвы. Это могут быть концерты, театрализованные представления, поэтические встречи.

В 2018 году Москва будет отмечать 871-й день рождения.

В прошлом году в составлении программы Дня города участвовали 194 тысячи человек. По итогам голосования два самых популярных варианта ответа на каждый из вопросов получили продолжение в виде мероприятий.

В 17 столичных парках запустили праздничные фейерверки и провели детские мероприятия.

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