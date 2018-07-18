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Автомагистраль

ЦОДД:Увеличение штата машин запланировано в организации дорожного движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ЦОДД:Увеличение штата машин запланировано в организации дорожного движения

M24.ru 18 июля 2018г., 13:56

Дополнительные 60 единиц техники будут привлечены кобслуживанию населения в ЦОДД

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Руководитель ГКУ "Центр организации дорожного движения" Вадим Юрьев сообщил о планах увеличить количество экипажей дорожного патруля в 2018 году. По его словам, сейчас улицы патрулируют 25 автомобилей, но в этом году планируется увеличить автопарк до 60 машин.

Экипажи каждый день мониторят дорожную ситуацию в столице. Дорожный патруль инспектирует инфраструктуру, помогает при ДТП и так далее.

Круглосуточно и без выходных дорожный патруль получает задания из ситуационного центра ЦОДД, который оценивает ситуацию в Москве.

Ранее сообщалось, что ЦОДД собирается оснастить пикапы дорожного патруля квадрокоптерами, чтобы анализировать дорожную ситуацию там, куда сложно проехать.

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Москва-Инфо
   