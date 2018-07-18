Политика
Экспертную оценку дали СМИ высказыванию Доналда Трампа
Идет обсуждение высказывания американского президента об инциденте с вмешательством России в выборы в США.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог-американист Виктория Журавлева прокомментировала заявление Дональда Трампа о доверии спецслужбам по делу "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года.
"Менять свои решения в течении дня или нескольких часов характерно для Трампа. Он действует по ситуации. На встрече с Путиным он пытался завязать отношения с российским президентом и показать, что Америка готова к взаимодействию. В своей стране на его действия давит как Демократическая партия, так и республиканцы", – пояснила Журавлева.
По словам политолога, на решения Трампа сейчас влияет даже пресса.
"В США очень высок уровень негативного восприятия России и любых попыток президента восстановить отношения. Действовать по-другому Трамп не может. Вообще удивительно, что он приехал и попытался наладить контакт с Россией", – отметила эксперт.
Она также подчеркнула, что либеральная пресса США уже наполнена лозунгами о "продаже страны" и связи Трампа с Россией.
Ранее американский лидер заявил, что доверяет выводам американских спецслужб о вмешательстве России в выборы в США. Таким образом Дональд Трамп опроверг свои слова, которые говорил на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки..
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