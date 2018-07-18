Новости Москва Инфо

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Ухудшение погодных условий предсказывают синоптики в Москве

Фото: AP/Michael Probst

Ухудшение погодных условий предсказывают синоптики в Москве

M24.ru 18 июля 2018г., 14:21

Предупреждения об усилении ветра и дождях поступили из Метеоцентра

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В столице в среду, 18 июля, ожидаются дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду. Количество осадков может составить от 3 до 14 миллиметров.

На столичный регион влияние окажет атмосферный фронт с юго-востока.

К середине дня воздух в Москве прогреется до 26-28 градусов. Атмосферное давление будет на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики предупреждали, что к выходным в столице может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.

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