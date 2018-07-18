Бесплатные экскурсии в столице посетили более 20 тысяч болельщиков во время ЧМ-2018.

Отмечается, что свыше 20 тыс. футбольных болельщиков из разных стран мира посетили бесплатные экскурсии по центру столицы.

Познавательные прогулки были организованы городским департаментом спорта и туризма в рамках акции «Москва - столица мирового футбола».

«Присоединиться к пешеходным и автобусным турам можно было в дни ЧМ-2018 - с 14 июня до 15 июля. Участники экскурсий увидели достопримечательности, связанные с историей российского футбола, другими видами спорта и важными спортивными событиями из жизни города. Им показали обновленные стадионы, рассказали об истории московских футбольных клубов и их знаменитых игроках», - говорится в сообщении.

По словам руководителя Москомспорта Николая Гуляева, всего во время акции было проведено более 600 экскурсий.

.