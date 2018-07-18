Более 30 тысяч бутылок с водой раздали в метрополитене туристам и болельщикам во время ЧМ – 2018.

«За время чемпионата мира сотрудники стоек «Живое общение» бесплатно раздали туристам и болельщикам более 30 тысяч бутылок с водой», - отмечается в различных источниках СМИ.



В департаменте отметили, что Московский метрополитен стал одним из главных средств передвижения по городу для гостей столицы.



«Наплыв туристов помог увеличить продажи сувениров в метро. Повышенным спросом у пассажиров пользовалась карта «Тройка» с футбольным дизайном. За время чемпионата мира по футболу пассажиры купили в кассах метро более 160 тысяч экземпляров. На втором месте по популярности - брелок «Тройка» с дизайном, посвященным чемпионату мира», - добавили в ведомстве.



Популярности метро способствовал и тот факт, что Москва первая в мире запустила он-лайн трансляции матчей в поездах подземки. Таким образом, более 20 миллионов пассажиров посмотрели более 60 матчей в режиме реального времени.

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