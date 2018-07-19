Счетная палата РФ нашла в пенсионной реформе несколько недостатков «при отсутствии концептуальных замечаний к законопроекту».

Так, предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста. Однако, говорится в заключении СП, материалы к законопроекту не содержат расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. В том числе и то, при каких условиях пенсионная система РФ будет считаться сбалансированной и долгосрочно финансово устойчивой.

Также, пишут аудиторы, пояснительная записка к «пенсионному» законопроекту не содержит прогноза изменения численности получателей пенсий. Отсутствие этих данных не позволяет оценить, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных в соответствии с указом президента мер по повышению продолжительности жизни.

Наконец, указано в заключении, целью законопроекта названо повышение уровня пенсионного обеспечения граждан. Однако закон не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции. В СП считают, что этот недочет может быть устранен при рассмотрении Госдумой закона во втором чтении.

Законопроект о повышении пенсионного возраста Госдума рассмотрит в первом чтении 19 июля. Документ предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти для мужчин. В обществе инициатива не нашла понимания.

Добавим, что глава СП Алексей Кудрин ранее неоднократно высказывался в пользу повышения пенсионного возраста и изменения пенсионной системы в России.

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