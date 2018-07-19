Андрей Бочкарев сделал соответствующее сообщение о планах московского департамента строительства по запуску объекта.

Канатную дорогу, соединяющую спортивный комплекс «Лужники» и Воробьевы горы, запустят до конца года. Об этом 19 июля Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.



«В этом году мы планируем закончить канатную дорогу, это инвесторский проект, там все довольно хорошо идет», - сказал Андрей Бочкарев.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что канатная дорога между «Лужниками» и Воробьевыми горами будет запущена после окончания чемпионата мира по футболу 2018 года.

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