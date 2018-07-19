Москомэкспертиза согласовала проект для инвестобъекта: «Жилая многоквартирная застройка (дошкольная образовательная организация на 350 мест № 10 по генплану)»по адресу: д.Рассказовка, поселение Внуковское, Новомосковский административный округ города Москвы.

«По словам мэра Москвы Сергея Собянина, создание качественной социальной инфраструктуры – один из приоритетов развития Новой Москвы.

За шесть лет на присоединенных территориях построено 47 объектов образования, включая 13 школ и 34 детских сада. В скором времени в составе жилой застройки в Рассказовке будет построен еще один детский сад», - заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.



Проектной документацией предусмотрено строительство трехэтажного здания детского сада на 350 мест. В дошкольном учреждении будет организовано обучение в 14 группах полного дня: три группы для детей младшего возраста, три группы для детей среднего возраста, по четыре группы для детей старшего и подготовительного к школе возрастов. Наполняемость групп составит 25 человек.

В составе детского сада запроектированы групповые ячейки, музыкальный и физкультурные залы, кружковая для проведения развивающих занятий, а также медицинский блок. Питание детей будет организовано в буфетных в групповых ячейках.



На прилегающей к детскому саду территории будут организованы площадки для хранения санок и колясок. В рамках благоустройства предусмотрено устройство 14 групповых площадок, спортивной и физкультурной зоны. Также запроектирована установка теневых навесов,

ограждения территории и устройство наружного освещения. В ходе работ по озеленению будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.

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