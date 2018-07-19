Автомагистраль

Столичный транспортный комплекс предупредил водителей об ограничениях на дорогах в период с 20 июля по 10 августа в Москве.

Изменения затронут Ермолаевский пер. в связи с проводимыми в нем инженерными работами.



C 20 июля по 10 августа перемещение транспортного потока начнут ограничивать круглосуточно.

В дополнение к этому 22-25 июля участок дороги на ул. Спиридоновка при пересечении с Ермолаевским пер. переводят на поэтапное чередование движения по одной полосе.

Такое круглосуточное ограничение обеспечит поэтапное использование одной полосы .дорожной трассы

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