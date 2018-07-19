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Автомагистраль
Технические работы стали причиной ограничения движения автомобилей в Ермолаевском пер.
До 10 августа круглосуточно будут ограничивать передвижение транспортного потока в этой части города.
Столичный транспортный комплекс предупредил водителей об ограничениях на дорогах в период с 20 июля по 10 августа в Москве.
Изменения затронут Ермолаевский пер. в связи с проводимыми в
нем инженерными работами.
C 20 июля по 10 августа перемещение транспортного потока начнут ограничивать круглосуточно.
В дополнение к этому 22-25 июля участок дороги на ул. Спиридоновка при пересечении с Ермолаевским пер. переводят на поэтапное чередование движения по одной полосе.
Такое круглосуточное ограничение обеспечит поэтапное использование одной полосы .дорожной трассы.
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