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Автомагистраль

Технические работы стали причиной ограничения движения автомобилей в Ермолаевском пер.

Технические работы стали причиной ограничения движения автомобилей в Ермолаевском пер.

Информационный Центр Правительства Москвы 19 июля 2018г., 16:20

До 10 августа круглосуточно будут ограничивать передвижение транспортного потока в этой части города

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Столичный транспортный комплекс предупредил водителей об ограничениях на дорогах в период с 20 июля по 10 августа в Москве.

Изменения затронут Ермолаевский пер. в связи с проводимыми в нем инженерными работами.
 
C 20 июля по 10 августа перемещение транспортного потока начнут ограничивать круглосуточно.

В дополнение к этому 22-25 июля участок дороги на ул. Спиридоновка при пересечении с Ермолаевским пер. переводят на поэтапное чередование движения по одной полосе.

Такое круглосуточное ограничение обеспечит поэтапное использование одной полосы .дорожной трассы

.

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