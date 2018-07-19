Автомагистраль

Красивой традицией стал старт экипажей через Красную площадь ровно в полдень под бой кремлевских курантов. Николай Фоменко, призер многочисленных автогонок, мастер спорта России международного Класса, представит участников и даст стартовую отмашку.

Автомобильное историческое общество «Горькийклассик» (Gorkyclassic) в этом юбилейном для ГУМ-Авторалли году пригласило для технической поддержки участников Федеральную службу помощи на дорогах «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК). Состоянию раритетных автомобилей уделяется особое внимание, ведь для участников важно не сойти с дистанции - поэтому профессиональные автомеханики РАМК будут сопровождать мероприятие на всех этапах, от предварительной подготовки до финишной черты. Колонну классических автомобилей впервые замкнут желтые машины технической помощи РАМК, которые на протяжении всего маршрута будут рядом, чтоб в случае любой неисправности оперативно помочь ретрокарам вернуться в строй.

133 экипажа на машинах отечественных марок, возраст самой старой из которых насчитывает 85 лет, отправятся по 100-километровому маршруту, пролегающему по историческим и живописным местам столицы. В ралли примут участие как профессиональные автоспортсмены,

гонщики, участники международных ралли-рейдов и победители престижных соревнований, так и дебютанты, а также известные деятели искусства, бизнеса и политики. Не стоит забывать, что ГУМ-Авторалли - это в первую очередь спортивное ралли классических автомобилей. Для зрителей все происходящее

– зрелищное шоу, а для членов экипажей – серьезное ответственное соревнование, несмотря на блестящие автомобили и яркие образы участников. Нужно отлично уметь читать дорожную книгу, чувствовать расстояния, соблюдать заданный темп и ориентироваться на местности. Очень важно, не нарушая правил дорожного движения, оказаться в нужном месте в нужное время – с точностью до секунды. За выполнением участниками всех заданий будут следить 50 квалифицированных спортивных судей.

Автомобили бережно хранятся несколькими поколениями владельцев, реставрируются и полностью соответствуют оригинальным спецификациям.

В ралли примут участие лишь те автомобили, которые готовы не только быть экспонированы, как выставочный экземпляр, но и смогут самостоятельно преодолеть маршрут. Не смотря на то, что машины тщательно технически готовятся, но все ситуации на дороге невозможно предусмотреть. Ведь если вдруг при движении под колесо попадет острый предмет, то не так-то просто будет поменять колесо на запасное.

К примеру, у «Чайки» процесс установки запасного колеса весьма сложный, требуется учитывать вес автомобиля, состояние кузова и подвески, сложные болты и много других нюансов.

Заместитель генерального директора «Русского АвтоМотоКлуба» Андрей Барсуков: «Начиная с этого года «Русский АвтоМотоКлуб» рад присоединиться к числу партнеров этого мероприятия. Участники всегда нуждаются не только в заботе своих владельцев, но и в помощи на дорогах в сложных ситуациях. Истоки основателей нашей компании уходят к началу 20 века, и все, что мы делаем в России и еще более чем 50 странах, всегда нацелено на скорейшее решение проблем с автомобилями и мотоциклами. Благодаря нашему опыту работы специалисты РАМК легко помогут решить сложности автомобилей с более чем полувековой историей. Но мы верим в участников, и желаем всем доехать до финиша своим ходом!»

Машины прибудут из самых разных городов мира. География участников: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Самара, Сочи, Тула, Ялта, Ярославль, Киев, Запорожье, Минск и даже Париж. Для самых отважных участников РАМК учредил собственный приз в Номинации «Воля к победе», который достанется экипажу, прибывшему к старту своим ходом.

Перед стартом у стен ГУМа на улице Ильинка и Ветошном переулке выстроятся все участники ралли. Многочисленные зрители увидят дефилирующие в хронологическом порядке самые яркие и знаменитые модели из отечественной истории автопрома. К юбилейному ралли 2018 года ГУМ специально разработал уникальный кубок, который аналогично кубку Стенли, будет ежегодно переходить от победителя к победителю. А в перерыве между соревнованиями заветная награда займет самое почетное место в ГУМе, где будет храниться на одной из витрин.

Справка:



Русский АвтоМотоКлуб (РАМК) основан в 2009 году и является дочерней компанией ARC Europe SA, европейского лидера по оказанию услуг помощи на дорогах, которая в свою очередь учреждена ADAC, старейшим немецким автоклубом. РАМК – крупнейшая российская ассистанс-компания, основной деятельностью которой является круглосуточное оказание экстренной помощи автомобилистам и мотоциклистам на всей территории России, всей Европы, Турции, Украине, Беларуси и Казахстане. РАМК – эксклюзивный провайдер услуг для целого ряда ведущих лизинговых и страховых компаний, дилерских центров и автопроизводителей. По состоянию на начало 2018 г. клиентами РАМК стали уже более 3 млн россиян.

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