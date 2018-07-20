Автомагистраль

В связи с ухудшением метеорологических условий на дорогах возрастет количество ДТП и возможны крупные автомобильные пробки.

Вечером ЦОДД рекомендует водителям проявить осторожность на автомагистралях Москвы. Заторы как следствие сильного дождя и плохая погода являются причиной для того, чтобы отложить загородную поездку.

Важно заметить, что жителям Москвы лучше отказаться от испольования автомобиля для поездок по городу и отложить их по возможности. После 20:00 по информации ЦОДД автомобилисты смогут вновь использовать свое привычное средство передвижения и личный транспорт.

Наиболее проблемным участком станут Садовое кольцо, ТТК и МКАД, дороги, ведущие в область.

Для предотвращения увеличения количества аварийных ситуаций требуется концентрация внимания водителей за рулем и строгое соблюдение правил дорожного движения.

дата публикации: 20.07.2018

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