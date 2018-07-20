«Мои Документы» успешно смогли реализовать новый проект по снабжению зрителей документами FANID



Такой опыт работы с оформлением удостоверения болельщика для зрителей FANID оказался не только полезным, но и успешным.

Почти 15 тыс. зрителей воспользовались услугой оформления необходимого для посещения мероприятийЧемпионата мира удостоверения в центрах госуслуг.

FANID является совокупностью данных о болельщике. Информация, указанная в персонифицированной карте входит в состав более крупной совокупности персональных данных на футбольных болельщиков для РФ.

Каждый покупатель билета на матч ЧМ-2018 автоматически обязан был оформить FANID в одном из центров госуслуг

дата публикации: 20.07.2018

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