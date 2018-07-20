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Московская жизнь
FANID были выданы болельщикам при поддержке центров госуслуг
FANID смогли получить почти 15 тсч. зрителей ЧМ.
«Мои Документы» успешно смогли реализовать новый проект по
снабжению зрителей документами FANID
Такой опыт работы с оформлением удостоверения болельщика для зрителей FANID оказался не только полезным, но и успешным.
Почти 15 тыс. зрителей воспользовались услугой оформления необходимого для посещения мероприятийЧемпионата мира удостоверения в центрах госуслуг.
FANID является совокупностью данных о болельщике. Информация, указанная в персонифицированной карте входит в состав более крупной совокупности персональных данных на футбольных болельщиков для РФ.
Каждый покупатель билета на матч ЧМ-2018 автоматически обязан был оформить FANID в одном из центров госуслуг
дата публикации: 20.07.2018.
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