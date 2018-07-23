Автомагистраль

Старт марафона назначен на 22:30. Изменения в движении транспорта в направлении стадиона "Лужники" призойдут 28 и 29 июля

Ограничения вступят в действие в связи с проведением спортивных мероприятий. Ставший традиционным забег "Ночной забег" имеет протяженность 10 километров и пройдет начиная с 21:30 до 0:30 в ночь на 29 июля.

Таким образом организаторы не затронут существенно планы пассажиров общественного транспорта. Однако перекрыты будут проезды от арены к Лужнецкой набережной для автомобилей и других видов средств передвижения



Установка перекрытий к на участке по направлению к Новооандреевскому мосту расчитана на период времени до 0:15 воскресного дня.

Привычный график работы транспорта нарушен также в районе Фрунзенской набережной начиная с 22:00 по 0:15 29 июля.

Проезд по Пречистенской набережной к Патриаршему мосту будет закрыт от 22:10 до 23:55 в субботу

дата публикации: 23.07.2018

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