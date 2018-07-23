Происшествия

Согласно информации из правооохранительных органов труп обнаружен недалеко от станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Агентство "Москва", в настоящий момент на месте работают сотрудники полиции. Пока никакой информации о поле и возрасте не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в июне в московской квартире обнаружили тела 55-летней женщины и ее 25-летнего сына. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". При визуальном осмотре трупов, по ее словам, обнаружены признаки насильственной смерти.

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