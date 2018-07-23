Происшествия

Три человека погибли при взрыве, который произошел во время утилизации баржи на Волжском судоремонтном заводе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Волгоградской области.

На Волжском судоремонтном заводе взорвалась газовоздушная смесь. Как уточнили в МЧС, "есть погибшие и пострадавшие". В центре медицины катастроф, в свою очередь, рассказали, что в результате ЧП три человека погибли и еще двое – пострадали.

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