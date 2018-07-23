Япония выразила протест России в связи с конфискацией телефонов у представителей делегации во время их визита на южные Курилы. Об этом сообщил генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Он назвал произошедшее "весьма прискорбным" фактом, а также отметил, что 22 июля протест был передан посольством Японии в России в российский МИД, а также через генконсульство Японии в Южно-Сахалинске.

Ввоз спутниковых средств связи на территорию России требует разрешения Госсвязьнадзора при Минсвязи. Однако японцы, которые считают южные Курилы своей территорией, не признают российские законы на островах.

Японский МИД заявил, что российские законы на южных Курилах "противоречит правовой позиции Японии".

В июле 2018 года парламент Японии принял несколько поправок в закон о специальных мерах по содействию решению проблемы "северных территорий", так в стране восходящего солнца называют южные Курилы. Однако в МИД России раскритиковал японский закон. В российском ведомстве отметили, что поправки создают препятствие для переговоров по совместной хозяйственной деятельности на островах.

В министерстве также добавили, что этот шаг японских властей создает препятствия для последующих переговоров. Весной 2018 года Владимир Путин заявлял, что заключение мирного соглашения между Японией и Россией возможно благодаря совместной экономической деятельности Южных Курилах. Российский президент отметил, что в экономической сфере удалось наладить взаимодействие.

.