Здесь интересно

Первый московский фестиваль «Букинист» стартовал на ул. Новый Арбат 20 июля.



«В этом году мы решили провести большой букинистический фестиваль. Он стартует сегодня и продлится до 20 октября. Целых три месяца порядка 30 различных торговых точек будет выставлено на ул. Новый Арбат с различной литературой, здесь можно найти как детские книги, так и взрослые, а многим изданиям на этом букинистическом фестивале уже более 100 лет», - сказал на открытии руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



Он также добавил, что на фестивале пройдут мастер-классы, буккросинг, также будут работать точки общепита.



«Участником фестиваля может стать любой букинист. Все зависит от того, какой объем книг у вас есть. Можно прийти даже на один день, если вы хотите реализовать какие-то книги, мы будем рады всем букинистам и любителям исторических книг и исторической литературы», - заключил Алексей Немерюк.

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