Московская сцена

Куратор фестиваля Роман Должанский: «Любой уважающий себя театральный фестиваль должен иметь студенческую образовательную программу - и «Вдохновение» не может стать исключением. ВДНХ всегда была местом встреч людей из разных городов и стран, поэтому наша студенческая программа не только показывает молодые силы и новые лица, но и напоминает об объединяющей задаче фестиваля. В программе - спектакли из Новороссийска, Воронежа, Петрозаводска и Москвы. И важный для «Вдохновения» принцип разнообразия жанров тоже не забыт - в программе не только драматические спектакли, но и перформанс и современный танец. Давайте посмотрим на будущее нашего театра.»



Откроет фестиваль дипломный спектакль студентов театрального отделения Карельского колледжа культуры и искусств «Ганди молчал по субботам» по пьесе молодого современного драматурга Анастасии Букреевой. История о том, как подросток из ранее благополучной семьи переживает развод родителей и становится взрослым, в интерпретации петрозаводского театра интересна своей формой, музыкой и необычным способом существования актеров.



Полифонический смыслопоэтический перформанс “ЗАУМОМАМЭМИМЫ” от студентов Воронежского института искусств (Мастерская Руслана Маликова) обыгрывает одно из самых неоднозначных явлений в русской литературе - заумь. В спектакле звучат тексты ярчайших представителей зауми: Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Василиска Гнедова, Давида Бурлюка, Александра Кондратова.



Хореографический спектакль «Они сказали: Будь леди» посвящен женщине, скрывающейся под многочисленными ярлыками и стереотипами. Здесь танец станет ритуалом очищения и освобождения от всего наносного и чужих ожиданий, танец как проявление собственной индивидуальности.



Закроет студенческую программу спектакль «Мамочки» по пьесе В.Зуева — результат работы театральной лаборатории Государственного Театра Наций и Новороссийского муниципального драматического театра им. Амербекяна. Режиссер-постановщик спектакля, ученик Марка Захарова Вячеслав Тыщук и режиссер Новороссийского театра Евгений Кушпель создали пронзительную историю о том, как во время боевых действий матери ищут пропавших без вести сыновей.



РАСПИСАНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ



Воронеж. Спектакль-перформанс «Заумомамэмимы»

Даты и время показов: 24, 25, 26 июля с 18:00 до 18:45

Петрозаводск. Спектакль «Ганди молчал по субботам».

Даты и время показов: 23, 24, 25, 26 июля с 19:00 до 19:45

Москва. Хореографический спектакль «Они сказали: Будь леди».

Дни выступления: 23,24,25 июля в 20:00 - 20:30

Новороссийск. Спектакль «Мамочки».

Даты и время показов: 4, 5 августа (Дом Культуры) 14:00 – 15:20

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