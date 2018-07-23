Московская сцена
Бесплатные студенческие спектакли покажут на ВДНХ
Фестиваль искусств «Вдохновение» объявил о старте студенческой программы. В этом году фестиваль посвящен театру, и в рамках студенческой программы будут представлены театры из разных регионов России. Показы пройдут с 23 июля на Главной аллее ВДНХ, на площади у Цветочного партера, вход на все спектакли бесплатный.
Куратор фестиваля Роман Должанский: «Любой уважающий себя
театральный фестиваль должен иметь студенческую образовательную программу - и
«Вдохновение» не может стать исключением. ВДНХ всегда была местом встреч людей
из разных городов и стран, поэтому наша студенческая программа не только
показывает молодые силы и новые лица, но и напоминает об объединяющей задаче
фестиваля. В программе - спектакли из Новороссийска, Воронежа, Петрозаводска и
Москвы. И важный для «Вдохновения» принцип разнообразия жанров тоже не забыт -
в программе не только драматические спектакли, но и перформанс и современный
танец. Давайте посмотрим на будущее нашего театра.»
Откроет фестиваль дипломный спектакль студентов театрального отделения Карельского колледжа культуры и искусств «Ганди молчал по субботам» по пьесе молодого современного драматурга Анастасии Букреевой. История о том, как подросток из ранее благополучной семьи переживает развод родителей и становится взрослым, в интерпретации петрозаводского театра интересна своей формой, музыкой и необычным способом существования актеров.
Полифонический смыслопоэтический перформанс “ЗАУМОМАМЭМИМЫ” от студентов Воронежского института искусств (Мастерская Руслана Маликова) обыгрывает одно из самых неоднозначных явлений в русской литературе - заумь. В спектакле звучат тексты ярчайших представителей зауми: Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Василиска Гнедова, Давида Бурлюка, Александра Кондратова.
Хореографический спектакль «Они сказали: Будь леди» посвящен женщине, скрывающейся под многочисленными ярлыками и стереотипами. Здесь танец станет ритуалом очищения и освобождения от всего наносного и чужих ожиданий, танец как проявление собственной индивидуальности.
Закроет студенческую программу спектакль «Мамочки» по пьесе В.Зуева — результат работы театральной лаборатории Государственного Театра Наций и Новороссийского муниципального драматического театра им. Амербекяна. Режиссер-постановщик спектакля, ученик Марка Захарова Вячеслав Тыщук и режиссер Новороссийского театра Евгений Кушпель создали пронзительную историю о том, как во время боевых действий матери ищут пропавших без вести сыновей.
РАСПИСАНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ
Воронеж. Спектакль-перформанс «Заумомамэмимы»
Даты и время показов: 24, 25, 26 июля с 18:00 до 18:45
Петрозаводск. Спектакль «Ганди молчал по субботам».
Даты и время показов: 23, 24, 25, 26 июля с 19:00 до 19:45
Москва. Хореографический спектакль «Они сказали: Будь
леди».
Дни выступления: 23,24,25 июля в 20:00 - 20:30
Новороссийск. Спектакль «Мамочки».
Даты и время показов: 4, 5 августа (Дом Культуры) 14:00 – 15:20
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