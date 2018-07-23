С 16 по 26 августа на ВДНХ пройдет V Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и Люди». Ежегодно мероприятие собирает ландшафтных дизайнеров, владельцев питомников и других профессионалов зеленого рынка России и мира. Главное событие фестиваля - выставка авторских дизайнерских садов - будет открыта для посещения с 16 по 26 августа на площади Экспо, справа от реконструированного главного входа ВДНХ.

Тема конкурса 2018 года – «Игра в саду». Международное жюри во главе со знаменитым британским садовым дизайнером Энди Стедженом определит победителей конкурса в нескольких номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Ландшафтный арт-объект", "Сады начинающих". Участниками выставки садов стали победители конкурса проектов, организованного фестивалем «Сады и Люди» совместно с Московским ландшафтным клубом. В конкурсе приняли участие более сотни проектов ландшафтных дизайнеров из России и других стран, и самые интересные из них были отобраны экспертным советом фестиваля для реализации на площадке ВДНХ.

Помимо выставки садов посетителей ждут мастер-классы, шоу-программа, конкурсы и многое другое. Зеленый лекторий – традиционный проект фестиваля для профессионалов и любителей садоводства. Это 5 лекций от звезд ландшафтного искусства о том, как строить сады, в том числе, мастер-класс председателя жюри фестиваля Andy Sturgeon.

В этом году фестиваль представляет 5 новых проектов:

"Огород в городе". Как живя в городе не отрываться от почвы, и заниматься любимым хобби - совместный проект с кафедрой Ландшафтной архитектуры Тимирязевской академии.

"Букетный бум". Необычные идеи от мастеров флористики – самые неожиданные букеты.



"Цветочная палитра". Коллекции красивоцветущих, декоративно-лиственных, архитектурных многолетников. Всеми любимые многолетние цветы, а также редкие и новые сорта. Выставка интересных коллекций многолетников от ведущих российский питомников.



"Планета Маленького Принца". Детское творчество в саду, мастер-классы и конкурсы для детей всех возрастов и из родителей.

"Новы сад (Новый сад)". Совместный русско-белорусский садовый проект.

МЕСТО: ВДНХ, площадь Экспо

ВРЕМЯ: 16-26 августа 2018 года

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