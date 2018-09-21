Автомагистраль

Московский автомобилисты должны соблюдать правила в день Московского марафона с особенной тщательностью и последовать рекомендациям администрации парковочного пространства.

В субботу несколько улиц перекроют и движение по ним будет ограничено в период времени 07:00 до 17:00.

АМПП не рекомендует расчитывать на парковочные места, которые будут недосягаемы в это время.Заранее нужно по мнению специалистов АМПП спланировать передвижение по Москве и проверить свой предстоящий путь по карте на виртуальной площадке "Московского транспорта"

Множество пешеходов в местах проведения марафона вызывает необходимость в особом и внимательном отношении к движению и парковке.

Воскресный день отличается тем, что позволяет парковаться на территории столицы бесплатно. Будет лучше ознакомиться со списком мест для парковки накануне поездки по Москве.

Организаторы готовят проведение мероприятия на 23 сентября с двумя забегами, дистанции 42,2 и 10 километров проверены и разрешены для использования в Ассоциации международных марафонов

Центр Москвы будет перекрыт и дети смогут принять участие в забеге вместе с родителями

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