В течение года по всей Москве проходили отборочные этапы Кубка Москвы по караоке и вот наступило время долгожданного финала. За последний год было прослушано более 200 участников на различных конкурсных площадках Москвы. И только 24 лучших сольных исполнителя прошли в финал. В жюри этим вечером были замечены лауреат премии «Золотой граммофон» Ян Марти, поэт песенник Владимир Ильичёв, легендарный продюсер Матвей Аничкин, певица Анжелика Ютт, победительница проекта «ФАКТОР-А» Мали. Чемпионка Москвы по караоке 2014, победительница проекта «Karaoke STARS»(МУЗТВ) Юлия Лебеда, единственная Чемпионка Мира по караоке из России Наталья Пилютина, открытие 2018 года начинающая певица Анна Че, участник двух сезонов проекта «Голос» и вице чемпион мира по караоке 2010 Фёдор Рытиков, продюсер Алексей Мускатин, Финалистка музыкального шоу на НТВ «Большая Перемена», участница проекта «Голос-4» Анжелика Кузьмова, представители бизнеса, продюсеры, партнёры и друзья конкурса. По итогам финала были определены победители «Кубка Москвы по караоке2018»!

Все участники были награждены памятными дипломами и медалями за участие в конкурсе, а также партнеры Кубка предоставили конкурсантам ценные и памятные призы. Среди главных призов это поездки в Турцию на двоих, песни и их записи от многочисленных партнёров проекта.

Главные призовые места распределились следующим образом:

Среди девушек

3-место разделили между собой Мария Усикова и Элина Заржецкая

2-место Любовь Толкунова

1-место и соответственно Чемпионкой Москвы по караоке стала Додо Гогсадзе

Среди мужчин

3-место Василий Пасечник

2-место Герман Ланский

1-место Ян Лартист

В номинации дуэты призовые места распределились :

3место Ксения Земляникина и Инна Кушпова

2место Дмитрий Палагеча и Герман Ланский

1место Герман Ланский и Додо Гогсадзе.

Поздравляем победителей Кубка Москвы и всех участников финала! Каждый из вас проявил себя, как талантливая личность, и, именно благодаря Вам, состоялся наш финал. Отдельное спасибо хотелось бы сказать партнерам конкурса, которые предоставили достойные призы нашим конкурсантам.

До скорой встречи в следующем Кубке Москвы, где будет еще больше призов, подарков и сюрпризов! В новом сезоне ещё больше нового и интересногогруппа в контакте https://vk.com/kubokmoskaraoke

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