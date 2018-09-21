Автомагистраль
Дети впервые примут участие в марафоне
В программу Московского марафона входит забег детей 23 сентября.
Организаторы Московского марафона связывают вовлечение детей
в спортивную программу с желанием увеличить число участников забега.
Абсолют - марафон является составляющей для достаточно длинной череды детских мероприятий на 2018 год
В рамках этого марафона осуществляются первоначальный вариант забега для детей, который в дальнейшем перейдет в ближайшие пять лет в
более массовое мероприятие. Перспективой для организаторов стала цифра - 50 000. Именно столько любителей бега надеятся
вовлечь в спортивное состязание они за пять последующих лет.
Cтартуют бегуны совсем скоро, 23 сентября. Им предстоит дистанция классическая 42,2 километра или 10-километровая.
Выбор за участниками соревнований.
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