Автомагистраль

Организаторы Московского марафона связывают вовлечение детей в спортивную программу с желанием увеличить число участников забега.

Абсолют - марафон является составляющей для достаточно длинной череды детских мероприятий на 2018 год

В рамках этого марафона осуществляются первоначальный вариант забега для детей, который в дальнейшем перейдет в ближайшие пять лет в

более массовое мероприятие. Перспективой для организаторов стала цифра - 50 000. Именно столько любителей бега надеятся

вовлечь в спортивное состязание они за пять последующих лет.

Cтартуют бегуны совсем скоро, 23 сентября. Им предстоит дистанция классическая 42,2 километра или 10-километровая.

Выбор за участниками соревнований

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