Очень вероятным считают многие продление программы материнского капитала с 2021 года

В качестве мотивации для развития семьи по мнению Татьяны Голиковой капитал такого уровня укрепляет стабильность и благополучие каждой семьи.

Заместитель председателя правительства России сообщила о том, что с 1 января стартуют 12 проектов под названием "Демография".

Название проектов связано с национальным характером соответствующих программ

Вице-премьер акцентирует внимание на перспективах этих планов деторождения и факта увеличения их естественным образом численности населения к 2024 году и на наличии очередного демографического провала, который можно компенсировать с помощью усилий по созданию мотивации к рождению детей

Выплата пособий при рождении первенца и получение семейного капитала являются весомым доводом в пользу такой мотивации

Правительство также не исключает принятие мер по ограничению потребления табачных продуктов и спиртных напитков путем увеличения возраста для покупателей спиртной продукции до 20 лет

дата публикации: 24.09.2018

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