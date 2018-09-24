Здесь интересно

За минувшие выходные кинокартина режиссера Корина Хардис собрала 284,8 миллиона рублей. Это спин-офф франшизы "Заклятие", повествующей о борьбе исследователей паранормальных явлений со злыми духами.

Герои фильма занимаются расследованием самоубийство в румынском монастыре. В "Проклятии монахини" снялись Демиан Бишир, Таисса Фармига, Бонни Ааронс и другие.

Второй по популярности в российском кинопрокате стала комедия "Агент Джонни Инглиш 3.0" с Роуэном Аткинсоном в главной роли.

Очередная часть пародийной франшизы о британском суперагенте набрала в прокате 97,8 млн рублей. В фильме снялись Ольга Куриленко, Джэйк Лэси и Бен Миллер

На третье место переместился лидер прошлой недели – фантастический боевик "Хищник", заработавший 80,2 млн рублей. Картина режиссера Шейна Блэка появилась в российских кинотеатрах 13 сентября. Фильм является продолжением франшизы об инопланетной расе хищников, угрожающих существованию человечества

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