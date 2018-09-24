Комитет Госдумы по труду поддержал поправки Владимира Путина, которые он внес в проект изменения в пенсионном законодательстве.

29 августа президент России выступил с обращением к гражданам по вопросу о планируемых изменениях в пенсионном законодательстве.

Путин предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию и ввести новую социальную категорию "граждане предпенсионного возраста" для 55-летних женщин и 60-летних мужчин.

Также президент предложил субъектам РФ принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию, в том числе распространить существующие региональные льготы, предусмотренные для пенсионеров, на лиц предпенсионного возраста

Кроме того, глава государства заявил, что женщины должны выходить на пенсию не с 63, а с 60 лет, также он велел проработать возможность приблизить этот срок для многодетных матерей.

Отдельно Путин коснулся вопросов защиты права на работу для людей предпенсионного возраста. Он велел проработать проблему ответственности работодателя за необоснованное увольнение таких граждан

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