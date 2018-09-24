Московская сцена

Концертный сезон 2018/2019 Российский национальный оркестр вновь откроет Большим фестивалем, который в этом году пройдет в десятый раз. В шести концертах юбилейного музыкального форума примут участие выдающиеся исполнители: художественный руководитель и главный дирижер РНО Михаил Плетнев, скрипачи Вадим Репин и Франк Петер Циммерман, звезда мировой оперной сцены сопрано Анджела Георгиу, баянист Фридрих Липс и другие.

Одной из кульминационных точек фестиваля станет концертное исполнение интернациональным составом солистов оперетты Леонарда Бернстайна "Кандид", приуроченное к 100-летию со дня рождения американского классика.

Большой фестиваль РНО – самый значительный проект Российского национального оркестра, за девять лет своего существования снискавший безусловное признание публики и профессионального сообщества. С первого фестиваля, прошедшего в сентябре 2009 года, форум стал самостоятельным художественным брендом и одним из самых ожидаемых событий концертного сезона. Оригинальностью и высочайшим качеством программ он ежегодно привлекает в филармонические залы как меломанов со стажем, так и новую аудиторию, с честью неся миссию сохранения и приумножения лучших традиций отечественного и мирового исполнительского искусства.

Афишу десятого юбилейного смотра составили шесть концертов, которые представят публике разножанровые программы с участием звезд мировой сцены, талантливых молодых артистов, а также лучших сил Российского национального оркестра.

Фестиваль откроется 10 сентября программой из произведений Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. В Концерте №1 для скрипки с оркестром Прокофьева солировать будет немецкий скрипач Франк Петер Циммерман – один из самых ярких представителей современного исполнительского искусства, обладатель множества международных наград, в числе которых премия Музыкальной академии Киджи, Рейнская премия в области культуры, Музыкальная премия Дуйсбурга и другие. В концерте также прозвучат сюита из балета "Золушка" Прокофьева и "Симфонические танцы" Рахманинова. За дирижерский пульт в этот вечер встанет художественный руководитель и главный дирижер РНО Михаил Плетнев.

15 сентября публику ждет встреча с одним из лучших скрипачей современности Вадимом Репиным – постоянным партнером РНО, чье участие в IX Большом фестивале в 2017 году (музыкант представил публике российскую премьеру Концерта для скрипки современного шотландского композитора Джеймса Макмиллана) стало одним из самых ярких событий сезона. На сей раз Вадим Репин исполнит один из самых популярных скрипичных концертов – Концерт Макса Бруха. Также в этот вечер под управлением Михаила Плетнева прозвучат Симфония №15 Дм. Шостаковича и "Прощание Вотана и заклинание огня" из оперы "Валькирия" Вагнера.

Концерты с участием выдающихся певцов современности стали одной из главных составляющих Большого фестиваля РНО. В разные годы сольные программы на фестивале представляли Веселина Казарова, Сара Кобурн и Лоренс Браунли, Людмила Монастырская, Ольга Перетятько, в концертных исполнениях оперных шедевров принимали участие лучшие отечественные и зарубежные вокалисты. Эту линию продолжат три вечера юбилейного смотра.

21 сентября состоится концерт, программу которого составили арии, ансамбли и сцены из опер "Черевички" Чайковского и "Ночь перед Рождеством" Римского-Корсакова. Они прозвучат в сопровождении РНО с Михаилом Плетневым за дирижерским пультом. 26 сентября публику ждет концертное исполнение оперетты Л. Бернстайна "Кандид", приуроченное к 100-летию со дня рождения композитора. Главные партии исполнят зарубежные солисты: английский тенор Стивен Шонди, певший партию Кандида на таких сценах, как Немецкая опера Берлина и Венская народная опера, лирико-колоратурное сопрано Дженнифер О’Лафлин, снискавшая славу как одна из наиболее ярких современных

оперных певиц Америки (Кунигунда), обладательница премии Лоуренса Оливье в номинации "Лучшая актриса мюзикла" американка Ким Крисвелл, которая выступит в роли Старухи, а также известный датский баритон Мортен Франк Ларсен (Панглос). В качестве чтеца на сцену выйдет известный российский актер и телеведущий Александр Олешко. За дирижерский пульт встанет американский маэстро Джозеф Олефирович, несколько лет назад получивший среди пользователей YouTube негласный титул "танцующего дирижера" – ролик с фрагментом записи оперетты "Кандид", в котором дирижер стал главным действующим лицом, набрал более полумиллиона просмотров.

30 сентября сольный концерт в рамках фестиваля даст признанная звезда мировой оперной сцены, румынское сопрано Анджела Георгиу. Со времени своего невероятного карьерного взлета в 1994 году (в Королевской опере Ковент-Гарден она блистательно исполнила партию Виолетты в "Травиате", обратив на себя внимание всех ценителей оперы), она остается одной из самых титулованных оперных див, поющих на самых престижных сценах мира. За дирижерский пульт РНО в этот вечер встанет канадский маэстро Чарльз Оливьери-Монро.

Завершением юбилейного фестиваля станет гала-концерт 4 октября. Программу, в которую вошли произведения современных российских авторов, объединила единая концептуальная линия – обращение в рамках академической композиторской традиции к таким "народным" инструментам как баян, домра и балалайка. В этот вечер публике будет представлена мировая премьера Концерта "Двойное зеркало" для баяна и виолончели с оркестром Ефрема Подгайца, "Татарская фантазия" для баяна с оркестром Михаила Плетнева, Вариации на темы двух русских песен для домры и балалайки Александра Цыганкова, финал Концерта №1 для баяна с оркестром Николая Чайкина. В заключительном концерте фестиваля примут участие титулованный российский баянист, обладатель множества международных наград Фридрих Липс, Александр Бузлов (виолончель), Александр Цыганков (домра), Валерий Зажигин (балалайка) и другие. За пульт РНО встанет художественный руководитель оркестра и фестиваля Михаил Плетнев.

Концертный зал им. П.И. Чайковского

10.09 — 04.10

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