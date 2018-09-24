В пятницу, 21 сентября в канун Всемирного дня без автомобиля в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы состоялось открытое занятие по йоге для жителей столицы. Мероприятие прошло на внутреннем паркинге ЦОДД, который весь день был свободен от транспорта: в этот день сотрудники, включая руководство ЦОДД, добирались на работу городским транспортом, а также на велосипедах и самокатах. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Занятие провела Александра Селищева, архитектор московских улиц и начинающий тренер по йоге. Саша провела лето, проводя йогу для коллег и друзей, а сегодня согласилась поучаствовать в нашем мероприятии.

На занятии познакомились с базовыми асанами йоги, растянули тело, и сделали расслабляющие упражнения для любого уровня подготовки.

"ЦОДД ежегодно поддерживает акции, связанные с отказом от использования потребляющих топливо транспортных средств. Экологический транспорт и удобная альтернатива личному автомобилю - отличительная черта современного развитого мегаполиса, и Москва активно движется в данном направлении. В этом году ЦОДД решил привлечь акции "День без автомобиля" ещё больше внимания, дополнительно

подчеркнуть ее пользу для планеты и для каждого человека в частности, и временно превратил пустующую парковку в пространство для занятия спортом", - рассказали в пресс-службе ЦОДД

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