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Происшествия
Четыре автомобиля пострадали в районе ЗАО
ЧП на западе Москвы произошло в результате аварии с участием легкового автомобиля и четырех пострадавших от него машин.
Район ЗАО вошел сегодня в хронику происшествий по причине аварийной ситуации в которой пострадали четыре легковых автомобиля
Машина иностранного производства в западном районе Москвы неожиданно перевернулась, причинив при этом повреждения другим автомобилям
На западе столицы иномарка протаранила четыре автомобиля
ДТП произошло на пересечении Молодогвардейской и Ельнинской улиц. По неустановленной причине перевернувшийся легковой автомобиль протаранил четыре припаркованных машины. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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