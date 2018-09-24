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Происшествия

Четыре автомобиля пострадали в районе ЗАО

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Четыре автомобиля пострадали в районе ЗАО

M24.ru 24 сентября 2018г., 13:32

ЧП на западе Москвы произошло в результате аварии с участием легкового автомобиля и четырех пострадавших от него машин

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Район ЗАО вошел сегодня в хронику происшествий по причине аварийной ситуации в которой пострадали четыре легковых автомобиля

Машина иностранного производства в западном районе Москвы неожиданно перевернулась, причинив при этом повреждения другим автомобилям

На западе столицы иномарка протаранила четыре автомобиля

ДТП произошло на пересечении Молодогвардейской и Ельнинской улиц. По неустановленной причине перевернувшийся легковой автомобиль протаранил четыре припаркованных машины. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются

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