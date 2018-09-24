Работа бахчевых развалов в столице закончится 1 октября. К этой дате продавцы должны разобрать торговые точки и вывезти их на хранение.

Предпринимателей, которые не демонтируют площадки в указанный срок, привлекут к административной ответственности. Проконтролирует процесс закрытия точек Госинспекция по недвижимости. Рейды начнутся сразу после закрытия сезона, сообщает портал мэра и правительства Москвы. "Благодаря информационно-профилактической работе число подобных нарушений ежегодно снижается. Торговля бахчевыми культурами сегодня приобрела цивилизованный вид", – заявил глава инспекции Сергей Шогуров.

В 2018 году в Москве было открыто 240 бахчевых развалов. Легальные торговые обладают единым дизайном – решетчатые конструкции с открывающимся прилавком выполнены из дерева и окрашены в бежевый и коричневый цвета

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