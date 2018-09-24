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Политика

Состоялся телефонный разговор между двумя президентами

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Состоялся телефонный разговор между двумя президентами

M24.ru 24 сентября 2018г., 14:18

Президенты России и Сирии обменялись своими мнениями по поводу последних политических событий

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Президенты России и Сирии обсудили соглашение по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб во время телефонного разговора.

"Президент Башар Асад провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили последние политические события и соглашение по Идлибу, а также способ его реализации", – сообщила пресс-служба сирийского президента. Кроме того, Асад выразил соболезнования в связи с крушением российского самолёта Ил-20.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения израильских СМИ о том, что Владимир Путин не принимал звонки Башара Асада после инцидента с Ил-20

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