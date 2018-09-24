Автомагистраль

Семь трамвайных маршрутов изменили на юге и в центре Москвы.

Отмечается, что изменения введены в связи с проведением ремонтных работ.

«трамвай №3 по будням до 22:00 следует от Балаклавского проспекта до метро «Чистые пруды», по будням после 22:00: от Балаклавского проспекта до Павелецкого вокзала, далее до метро «Пролетарская», по выходным до 22:00: от метро «Чистые пруды» до Серпуховского Вала,

далее до метро «Октябрьская» и по выходным после 22:00: от метро «Октябрьская» через Серпуховский Вал и Павелецкий вокзал до метро «Пролетарская». Трамвай №16 идет от ул. Академика Янгеля до Новоданиловского проезда (восстанавливается прежний маршрут). Трамвай №35 по будням курсирует от Новоконной площади до Нагатино, по выходным: от Новоконной площади до Серпуховской Заставы, далее до Серпуховского Вала. Трамвай №38 следует от Черемушек до метро «Пролетарская» (восстанавливается прежний маршрут). Трамвай №39 - ежедневно до 22:00: от метро «Университет» до метро «Чистые пруды» и ежедневно после 22:00: от метро «Университет» до Павелецкого вокзала, далее до метро «Пролетарская»», - говорится в сообщении.

Также изменения коснутся маршрутов трамваев №47 и №49.

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