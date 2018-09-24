“Вред от уборки листьев связан с тем, что опавшие листья образуют естественный защитный слой почвы, который предохраняет корни деревьев от замерзания, служит удобрением и местом обитания дождевых червей, полезных насекомых и микроорганизмов. Деревья, растущие на земле, лишенной этого защитного покрова, могут быть подвержены болезням и погибать”, - отмечается в инструкции.

Например, согласно законодательству Москвы уборка опавших листьев должна проводиться исключительно вдоль городских магистралей на полосе шириной до 25 метров, вдоль улиц - до 10 метров, вдоль дворовых проездов и проездов в парковых зонах - до 5 метров, а также на детских и спортивных площадках. С газонов в лесопарках, парках, скверах, бульварах, листья убираться не должны.

Для борьбы с незаконной уборкой листьев гражданам необходимо направить обращения в управу района (города), управляющую организацию и полицию. В инструкции представлены шаблоны обращений для москвичей и жителей других регионов России. Так, в Москве штраф за незаконный сбор опавших листьев для юридических лиц составляет 300 тысяч рублей.

Движение ЭКА регулярно выпускает инструкции по разным аспектам защиты экологических прав и проводит консультации граждан по вопросам нарушения природоохранного законодательства. Посмотреть другие инструкции Движения ЭКА можно здесь.

Юлия Ключкина

координатор направления защита экоправ Движения ЭКА

Движение ЭКА – межрегиональная экологическая общественная организация, которая действует с 2010 года. Движение занимается массовым экологическим просвещением с целью вовлечь как можно больше людей в снижение своего экологического следа и бережное отношение в природе. Среди направлений работы ЭКА – реализация масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, молодежи и взрослых; формирование ответственного обращения с отходами; защита экологических прав граждан; лесовосстановление; и другие

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