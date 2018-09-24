Московская жизнь
Регионы России поборются за призовые места на финале Чемпионата России по караоке «Караоке Без Границ 2018!» в Москве
Финал Чемпионата России по караоке «КАРАОКЕ БЕЗ ГРАНИЦ» - это ежегодное долгожданное событие, не имеющее аналогов в нашей стране, которое пройдёт в Москве с 24 по 25 сентября в одном из лучших караоке залов Москвы..
В эти дни за призовые места , звание Чемпионов России
по караоке «КАРАОКЕ БЕЗ ГРАНИЦ 2018» , а так же за дальнейшее право
представлять Россию на крупнейших международных соревнованиях, поборются
представители Новосибирска, Красноярска, Калининграда, Краснодара, Астрахани,
,Иркутска, Саратовской области, Омска, Нижнего Новгорода, Москвы. Чемпионат
России по караоке – это Национальный конкурс среди любителей караоке, благодаря
которому лучшие исполнители участвуют в международных караоке мероприятиях,
отстаивая честь страны. В составе жюри конкурса: звёзды Российской эстрады,
известные политики, участники и победители прошлогодних Чемпионатов России,
Мира, и Европы по караоке, а также партнёры и спонсоры мероприятия.
Именно они определят и назовут имена новых Чемпионов РОССИИ по караоке,
которыми будут являться только одна девушка и только один юноша, как того и
требует регламент конкурса.
Гости и члены жюри: Ян Марти ,Андрей Ковалёв,Константин Крымский, Александр Шаганов, легендарные продюсеры Матвей Аничкин и Алексей Мускатин,DIVINA ,группа Подиум, Мали, Игорь Корнилов, Наталья Соловей, поэт песенник Владимир Ильичёв, и другие. А также представители крупного бизнеса и политические деятели.
Напоминаем, что Чемпионат России по караоке «КАРАОКЕ-БЕЗ ГРАНИЦ» будет проходить в Москве с 24 по 25сентября 2018 г.
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