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Московская жизнь

Регионы России поборются за призовые места на финале Чемпионата России по караоке «Караоке Без Границ 2018!» в Москве

Регионы России поборются за призовые места на финале Чемпионата России по караоке «Караоке Без Границ 2018!» в Москве

24 сентября 2018г., 17:23

Финал Чемпионата России по караоке «КАРАОКЕ БЕЗ ГРАНИЦ» - это  ежегодное долгожданное событие, не имеющее аналогов в нашей стране, которое пройдёт в Москве с 24 по 25 сентября в одном из лучших караоке залов Москвы.

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В эти дни за призовые места , звание Чемпионов  России по караоке «КАРАОКЕ БЕЗ ГРАНИЦ 2018» , а так же за  дальнейшее право представлять Россию на крупнейших международных соревнованиях, поборются представители Новосибирска, Красноярска, Калининграда, Краснодара, Астрахани, ,Иркутска, Саратовской области, Омска, Нижнего Новгорода, Москвы. Чемпионат России по караоке – это Национальный конкурс среди любителей караоке, благодаря которому лучшие исполнители участвуют в международных караоке мероприятиях, отстаивая честь страны. В составе жюри конкурса: звёзды Российской эстрады, известные политики, участники и победители прошлогодних Чемпионатов России, Мира, и Европы  по караоке, а также партнёры и спонсоры мероприятия. Именно они определят и  назовут имена новых Чемпионов РОССИИ по караоке, которыми будут являться только одна девушка и только один юноша, как того и требует регламент конкурса.

Гости и члены жюри: Ян Марти ,Андрей Ковалёв,Константин Крымский, Александр Шаганов, легендарные продюсеры Матвей Аничкин и Алексей Мускатин,DIVINA ,группа Подиум, Мали, Игорь Корнилов, Наталья Соловей, поэт песенник Владимир Ильичёв, и другие. А также представители крупного бизнеса и политические деятели.

Напоминаем, что Чемпионат России по караоке «КАРАОКЕ-БЕЗ ГРАНИЦ» будет проходить в Москве с 24 по 25сентября 2018 г.


Фотографии Вы можете посмотреть здесь >>>
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