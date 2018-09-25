Новости Москва Инфо

Состоялось пленарное заседание ГД на котором утвержден закон, предусматривающий уголовную ответственность за отказ при трудоустройстве людей пожилого возраста. При этом комментируется, что эта мера применяется для достижения целей общей стратегии долгосрочного развития в соответствии с документом о пенсионной реформе.

Нарушителям грозит штраф при несправедливом увольнении.

"Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, необоснованное увольнении с работы по тем же причинам – наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов", – говорится в документе.

Как уточняется, под предпенсионным возрастом понимается пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

24 сентября комитет Госдумы по труду поддержал поправки Владимира Путина, которые он внес в проект изменения в пенсионном законодательстве. В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект 19 июля.

29 августа президент РФ предложил ввести новую социальную категорию "граждане предпенсионного возраста" для 55-летних женщин и 60-летних мужчин.

Также президент предложил субъектам РФ принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию, в том числе распространить существующие региональные льготы, предусмотренные для пенсионеров, на лиц предпенсионного возраста.

.