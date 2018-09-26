Новости Москва Инфо

В субботу, 29 сентября, Московский этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады начнется в парке "Зарядье" и пройдет по четырем столичным набережным. Факел универсиады пронесут по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.

Маршрут 51 факелоносца будет проходить мимо Александровского сада, храма Христа Спасителя, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Крымского, Лужнецкого и Новоандреевского мостов, а также спорткомплекса "Дружба".

В 16:30 в парке "Зарядье" запланирована церемония встречи огня зимней универсиады – 2019. Сам забег стартует в 17:15. Завершится московский этап эстафеты праздничным концертом, который начнется в 18:00 на Фестивальной аллее в "Лужниках"

Ранее сообщалось, что 29 сентября в Москве будет перекрыт ряд набережных и одна центральная улица из-за проведения универсиады 2019 года. Так, с 12:00 до 19:00 в субботу будет полностью перекрыто движение по Москворецкой улице. Кроме того, в период с 16:00 до 19:00 будет прекращено движение по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.

.